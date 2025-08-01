وزير الخارجية الإسباني: ما يجري في غزة "عار على الإنسانية" ويجب فتح المعابر فوراً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد ألباريس في تصريحاته على أن "غزة تواجه مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي، وما يحدث هناك هو عار على الإنسانية"، مضيفاً أن التجويع يواصل حصد أرواح المدنيين في القطاع مع مرور كل يوم.

وأكد الوزير الإسباني أن "أكثر من 100 ألف طفل و40 ألف رضيع في غزة معرضون لخطر الموت جوعاً"، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار، من أجل ضمان إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان المحاصرين.

ويأتي تصريح ألباريس وسط تحذيرات متواصلة من منظمات أممية وحقوقية بشأن انهيار الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي والتجويع وعرقلة دخول المساعدات، استمراراً لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في القطاع.

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