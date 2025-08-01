  1. الدولية
  2. أوروبا
٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٤:٢٥ م

وزير الخارجية الإسباني: ما يجري في غزة "عار على الإنسانية" ويجب فتح المعابر فوراً

وزير الخارجية الإسباني: ما يجري في غزة "عار على الإنسانية" ويجب فتح المعابر فوراً

طالب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، سلطات الكيان الإسرائيلي بفتح المعابر بشكل دائم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذّراً أن من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد ألباريس في تصريحاته على أن "غزة تواجه مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي، وما يحدث هناك هو عار على الإنسانية"، مضيفاً أن التجويع يواصل حصد أرواح المدنيين في القطاع مع مرور كل يوم.

وأكد الوزير الإسباني أن "أكثر من 100 ألف طفل و40 ألف رضيع في غزة معرضون لخطر الموت جوعاً"، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار، من أجل ضمان إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان المحاصرين.

ويأتي تصريح ألباريس وسط تحذيرات متواصلة من منظمات أممية وحقوقية بشأن انهيار الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي والتجويع وعرقلة دخول المساعدات، استمراراً لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في القطاع.

/انتهى/

رمز الخبر 1961180
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات