بناء محطات طاقة متجددة بقدرة اجمالية تصل الى 7000 ميغاواط

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال محسن طرزطالب: "يجري تنفيذ العديد من البرامج في مجال تطوير الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في البلاد".

واضاف: في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي ينفذها المستثمرون في إطار مختلف العقود وآليات جذب الاستثمار، أُطلق برنامج شامل للتنفيذ الفوري لمحطات الطاقة المتجددة بقدرة اجمالية تبلغ 7000 ميغاواط، والذي سيتقدم بوتيرة أسرع مع موافقة المجلس الاقتصادي مؤخرًا على استثمار صندوق التنمية الوطني، وفي الوقت نفسه، سيتم تسهيل تمويل تنفيذ المشاريع من قبل المستثمرين الذين سيملكون محطات الطاقة.

وتابع نائب وزير الطاقة: في مجال كفاءة الطاقة، وباستخدام آلية سوق توفير الطاقة والبيئة، تم تحديد العديد من المشاريع ويجري العمل على تنفيذها.

وبخصوص مسألة إنشاء مؤسسة بعنوان "منظمة تحسين الطاقة والإدارة الاستراتيجية"، تابع طرز طلب: وفقًا للمادة 46 من قانون الخطة الخمسية السابعة للبلاد، سيكون مجال نشاط هذه المؤسسة حول كفاءة الطاقة.

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