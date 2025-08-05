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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٢:٤٧ م

سيصل مستوى الطاقة المتجددة إلى 7000 ميغاواط العام المقبل

سيصل مستوى الطاقة المتجددة إلى 7000 ميغاواط العام المقبل

صرّح محسن طرز طالب، نائب وزير الطاقة ورئيس منظمة الطاقة المتجددة، تبلغ قدرة محطات الطاقة المتجددة 2050 ميغاواط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال نائب وزير الطاقة من هذه محطات الطاقة المتجددة 1300 ميغاواط طاقة شمسية، و400 ميغاواط طاقة رياح، و300 ميغاواط طاقة كهرومائية، والباقي من الطاقات المتجددة الأخرى.

وأضاف نأمل أنه بحلول نهاية سبتمبر، بالإضافة إلى الطاقة الحالية، سيكون هناك أكثر من 3500 إلى 4000 ميغاواط من الطاقة المتجددة قيد الإنتاج.

وأكد طالب بحلول نهاية الحكومة الرابعة عشرة، تم تحديد هدف 30 ألف ميغاواط لتطوير الطاقات المتجددة، ومع رؤية 1407، يبدو أننا سنحقق هذا الهدف بفضل المعدات المتوفرة، وإذا توفرت الموارد، فلا مشكلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1961360

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