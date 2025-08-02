الحکومة الإيرانية: المحادثات النووية تواجه ظروفًا معقدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، في مقابلة مع سبوتنيك حول الجولات الخمس من المحادثات غير المباشرة بين ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة: "يجب أن أقول إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تمانع أبدًا الحوار مع الدول الأوروبية حول مختلف القضايا".

وأضافت: "ما يجري حاليًا بين إيران والدول الاوروبية الثلاث هو حوار وتبادل لوجهات النظر حول القضية النووية، التي واجهت ظروفًا معقدة"، مؤكدة: "المفاوضات، أي محاولة التوصل إلى اتفاق مع أوروبا، بهذا التعريف، غير موجودة حاليًا، ومعظم المحادثات تركز على تبادل وجهات النظر".

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