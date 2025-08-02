وزير الدفاع الايراني: أمور جيدة ستحدث في تطوير العلاقات الدفاعية مع باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، على هامش الزيارة الرسمية للرئيس والوفد المرافق له إلى إسلام آباد بعد اجتماعه مع نظيره الباكستاني: لحسن الحظ، تتمتع إيران وباكستان بمكانة جيدة للغاية على المستوى الدولي لدعم ومساندة بعضهما البعض.

وأضاف: إن أرضية التعاون متاحة سواء من حيث الثقافة والتاريخ والقواسم المشتركة الدينية التي يمتلكها البلدان، وكذلك التهديدات المشتركة التي نواجهها، وهذا يدفعنا إلى تطوير مستوى علاقاتنا.

وأكد أمير نصير زاده: تحدثنا مع وزير الدفاع الباكستاني لرفع مستوى العلاقات الدفاعية بين البلدين، وإن شاء الله، ستتحقق أمور جيدة في إرساء الأمن على الحدود وكذلك العلاقات الدفاعية في مختلف المجالات.