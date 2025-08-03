العميد نصير زاده: العلاقات الدفاعية بين إيران وباكستان ستتطور في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، خلال زيارة الرئيس والوفد المرافق له إلى باكستان وبعد لقائه وزير الدفاع الباكستاني: إن إيران وباكستان تتمتعان بمواقف جيدة للغاية على المستوى الدولي لدعم ومساندة بعضهما البعض.

وأشار العميد نصير زاده إلى أنه: بالنظر إلى أوجه التشابه الثقافي والتاريخي والتهديدات المشتركة التي تواجهها إيران وباكستان، هناك العديد من الأسباب لتطوير مستوى علاقاتنا.

وأكد وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة: لقد تحدثت مع وزير الدفاع الباكستاني لتطوير العلاقات بين البلدين؛ وإن شاء الله ستحدث أشياء جيدة في مجال أمن الحدود والعلاقات الدفاعية في مختلف المجالات بين إيران وباكستان.