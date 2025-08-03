قاليباف: الإمبراطورية الإعلامية الغربية حاولت جاهدة تصوير إيران على أنها الخاسرة في الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف الى فعاليات الوفد الإيراني في المؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم في جنيف :"كانت القمة مهمة لأنها كانت أول ظهور لإيران في اجتماعات رسمية بمقر الأمم المتحدة بعد مناورات الدفاع المقدس التي استمرت 12 يوما، كما أن تواجد أكثر من 110 وفود برلمانية من مختلف أنحاء العالم زاد من أهميتها".

واضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الإمبراطورية الإعلامية الغربية بذلت جهوداً كبيرة لتصوير إيران على أنها الخاسرة في الحرب الأخيرة المفروضة عليها، ولذلك كان الهدف الأول للوفد البرلماني الإيراني تصحيح هذا البناء الإعلامي، والذي قد يكون مقدمة لحسابات خاطئة أخرى من قبل العدو."

وأضاف: "من الواضح أنه في حين يتعرض الشعب المضطهد في غزة لإبادة جماعية ممنهجة، فإن هدفنا الثاني هو أن نصبح صوت هذا القمع ونطالب الحكومات والمؤسسات الدولية بالإنسانية".

وأكد قاليباف :"تم تحقيق هذين الهدفين من خلال ثلاثة أشكال: أولاً: المبادرة إلى عقد اجتماع جانبي حول الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان السلم والأمن الدوليين، ثانياً: إتاحة الفرصة لإلقاء الكلمات الرسمية، وثالثاً: عقد اجتماعات ثنائية."

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