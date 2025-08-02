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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٢ ص

اللواء موسوي: برنامج جاهزية القوات المسلحة يتقدم على ثلاث مراحل

اللواء موسوي: برنامج جاهزية القوات المسلحة يتقدم على ثلاث مراحل

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي: نتقدم ببرامج جاهزية مختلفة في القوات المسلحة على ثلاث مراحل: قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأمد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد اللواء عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية، خلال تصريحات له في الاجتماع السابع والتسعين للجنة الدائمة للدفاع المدني في البلاد، على ضرورة الارتقاء المستمر بالجاهزية في قطاعات البلاد، وخاصة البنى التحتية التي تقدم خدمات للشعب، وقال: نتقدم اليوم ببرامج جاهزية مختلفة في القوات المسلحة على ثلاث مراحل: قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأمد، ويجب النظر في تحسين الجاهزية في قطاعات البلاد وتأمين البنى التحتية بنفس النهج.

وكان تقييم أداء الأجهزة التنفيذية في مجال الدفاع المدني، وخاصة خلال فترة الحرب المفروضة على الكيان الصهيوني، من أهم بنود هذا الاجتماع.

وفي هذا الاجتماع، استعرض الأعضاء نقاط القوة والضعف، بالإضافة إلى نمط تهديد العدو في الحرب الماضية، وبحثوا الحلول الكفيلة بتحسين استدامة الخدمات في البنية التحتية الأساسية للبلاد.

كما انها أقرت اللجنة الدائمة الدليل العام للتدريب على الدفاع المدني، الذي يحدد واجبات أجهزة الدولة، وخاصة في المجالين الثقافي والتعليمي.

وكذلك أقرت اللجنة الدائمة دليل الدفاع المدني للملاجئ الحضرية والمساكن المؤقتة والطارئة. يحدد هذا الدليل واجبات ومسؤوليات الأجهزة التنفيذية في بناء وإدارة الملاجئ والمساكن الطارئة.

في هذا الاجتماع، دعا الأعضاء الأجهزة التنفيذية إلى الالتزام بالقواعد والتعليمات الصادرة عن اللجنة الدائمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1961206
جواد ماستری فراهانی

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