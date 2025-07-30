قاليباف: اللامبالاة بانتهاكات حقوق الإنسان ظلم للمجتمع الدولي

قاليباف اجتمع صباح اليوم الاربعاء على هامش المؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم في جنيف بسويسرا مع ماريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وأشار قاليباف خلال اللقاء إلى أن "تاريخ التعاون بين جمعية الهلال الأحمر الإيراني والصليب الأحمر الدولي كان جيداً"، لافتاً إلى وجود "قضايا مختلفة تتطلب تعاوناً مستمراً بشأن اللاجئين الأفغان وإزالة الألغام المتبقية من الحرب المفروضة من نظام صدام، لكن القضية الأكثر إلحاحاً حالياً هي أوضاع غزة وجرائم النظام الصهيوني ضد الفلسطينيين، والتي امتدت أيضاً إلى سوريا ولبنان وإيران".

وأعرب رئيس المجلس عن إدراكه لمبدأ الحياد الذي يتبناه الصليب الأحمر الدولي، مشدداً على أن "هذا الحياد لا يعني تجاهل الحقائق أو اللامبالاة"، موضحاً أن "معالجة قضايا القانون الإنساني الدولي تمثل مهمة جوهرية للصليب الأحمر يجب أن يضطلع بها، مع الأسف هذه المهمة الجوهرية غالباً ما تكون أول ضحايا الحروب".

ولفت قاليباف إلى أن "الأوضاع في غزة بالغة الخطورة حيث يتم استخدام الطعام والحليب المجفف كسلاح ضد السكان والأطفال"، مؤكداً أنه "في ضوء جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، يجب تقديمه كمجرّم حرب للمحاكم الدولية".

وشدد رئيس المجلس التشريعي الإيراني على أن "اللامبالاة بانتهاكات حقوق الإنسان تمثل ظلماً للمجتمع الدولي"، مشيراً إلى أنه "عندما نشرت فرانسيسكا ألبانيز مقررة حقوق الإنسان تقريرها، لقي ترحيباً من الشعوب، لذلك نحن مسؤولون أمام ضمائرنا وأمام الإنسانية".

من جانبها، أعربت ماريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الأحداث في غزة، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ القانون الإنساني الدولي.وصرحت بأن "غياب الضمانات لتنفيذ القوانين الدولية يمثل تحدياً كبيراً اليوم"، مؤكدة على ضرورة أن "تبذل جميع الحكومات جهوداً لتحسين الأوضاع في غزة".

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس المجلس هدية لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما قدمت سبولياريتش بدورها وسام الصليب الأحمر الدولي لقاليباف.