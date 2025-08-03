البرلمان يعلن اعفاء الإيرانيين الذين يغادرون البلاد دون إذن في حال عودتهم إليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وافق النواب في جلسة مجلس الشورى الإسلامي العامة اليوم (الأحد 12 أغسطس/آب) على المادة 11 من مشروع قانون دعم الإيرانيين في الخارج.

ينص القرار على: "لن يخضع الإيرانيون في الخارج الذين غادروا البلاد دون إذن حتى دخول هذا القانون حيز النفاذ للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (34) و(35) من قانون جوازات السفر - المُعتمد عام 1351 هـ - في حال عودتهم إلى البلاد".

وفقًا للمادة 34 من قانون جوازات السفر، يُعاقب كل إيراني يغادر البلاد دون جواز سفر أو وثائق تُعادل جواز السفر بالسجن التأديبي من شهرين إلى ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين ألفين وعشرين ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين. وفقًا للمادة 35 من هذا القانون، يُعاقب كل إيراني يدخل البلاد أو يخرج منها من نقاط غير مرخصة بالسجن التأديبي لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وإذا دخل أو غادر من نقاط غير مرخصة دون جواز سفر أو وثائق تعادل جواز السفر، يُعاقب بأقصى عقوبة سجن أو غرامة مالية مذكورة في المادة 34.

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