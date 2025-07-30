قاليباف: ايران وروسيا لديهم مصالح واعداء مشتركة

وافادت زكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف"، اليوم الاربعاء في جنيف، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي "فالنتينا ماتفيينكو".

وأكد "قاليباف" خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الـ 6 لرؤساء البرلمانات العالمية المنعقد في جنيف، اكد بأن التطورات الأخيرة خاصة العدوان الصهيوني–الأمريكي على إيران، غيّرت المعادلات الإقليمية والدولية؛ واصفا هذا العدوان بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقد نفذ بطريقة إرهابية قبل يومين فقط من انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات النووية مع أمريكا.

وأضاف رئيس البرلمان الايراني : إن الهجوم استهدف قادة وعلماء ومواطنين إيرانيين، وكذلك منشآت نووية سلمية تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مؤكدا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردت بحزم وبأسلوب رادع وأشاد بموقف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والبرلمان الروسي في إدانة هذا العدوان.

وأوضح قاليباف، بأن ايران وروسيا تشتركان في العديد من المصالح، كما تواجهان تحديات وأعداء مشتركين، الأمر الذي يجعل من تعزيز التنسيق الستراتيجي بين البلدين أمرا بالغ الأهمية، لا سيما في ظل الظروف الدولية المعقدة.

من جانبها، أشادت "ماتفيينكو" بمستوى العلاقات المتنامية بين موسكو وطهران؛ مشيرة إلى أن التعاون البرلماني الثنائي يشهد تطورا ملحوظا، وأن العلاقات بين البلدين آخذة في التوسع على المستوى الستراتيجي، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي يواجهانها.

وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في لقائها رئيس مجلس الشورى الاسلامي، على دعم بلادها الكامل لحق الجمهورية الإسلامية في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ورفضها لأي اعتداء على سيادتها.

كما نوهت السيدة ماتفيينكو، بمصادقة البرلمان الإيراني على الاتفاقية الستراتيجية المشتركة مع روسيا، واعتبرت ذلك مؤشرا على الإرادة الجادة لتعزيز العلاقات الثنائية، ورسالة واضحة للحلفاء والخصوم على حد سواء بهذا الشان.

وفي ختام هذا اللقاء، وجهت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي دعوة رسمية إلى "قاليباف" لزيارة موسكو، من أجل مواصلة المشاورات وتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.