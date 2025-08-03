الميادين: سيبدأ فصل جديد من العلاقات بين إيران والوكالة الدولية

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انها أعلنت مصادر مطلعة في مقابلة مع شبكة الميادين أن وفدًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجه إلى طهران خلال الأيام المقبلة للتشاور بشأن آلية تطبيق قانون مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بشأن تعليق التعاون مع هذه المؤسسة.

وأضافت المصادر أن المشاورات المذكورة ستركز على الجانب السياسي من هذه العملية، ولن يكون أي من مفتشي الوكالة حاضرًا في هذا الوفد.

وأفادت المصادر المطلعة أنه سيبدأ فصل جديد من العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار القانون الجديد الذي أقره البرلمان.

يُذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أعلن قبل أيام: "ما زلنا طرفًا في اتفاقيات الضمانات المتعلقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنضع دليلًا جديدًا مع الوكالة، مع مراعاة قرار مجلس الشورى الإسلامي المُلزم لنا، لنرى كيف يُمكننا مواصلة التعاون. خلال الأسبوعين المقبلين، سيزور مسؤول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، وسنناقش خلال تلك الرحلة القضايا الفنية".

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