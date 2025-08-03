رضائي: نتائج الحرب العدوانية الصهيونية عززت مكانة إيران العالمية وأظهرت قوتها الرادعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية، محسن رضائي، في تصريحات له اليوم الاحد ان لحرب الاثني عشر يومًا العدوانية كانت عدة نتائج هامة في المستوى الداخلي والاقليمي والعالمي.

وأضاف: في المستوى الداخلى أحدث روابط عميقة مستحكمة بين الشعب والقيادة والقوات المسلحة للمستقل"، مبينا: "في المستوى الاقليمي قد أدت تصحيح النظرات الخاطئة التى كانت قدتشكلت بالنسبة لإيران كما أدت الى اقتراب بعض دول عربية من إيران كانت قد ابتعدت عنها قليلا وأظهرت عدواة الكيان الصهيوني لجميع دول المنطقة".

وتابع: "في المستوى العالمي أيضا عززت هذه الحرب مكانة إيران العالمية وغيرت نظرة العالم أمام إيران، حيث علم الجميع ان ايران تتحرك على اساس القوانين الدولية والانسانية من جهة وتستطيع الدفاع عن نفسها من جهة اخرى".

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