رضائي: نعمل على صياغة مشروع للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال تفعيل آلية الزناد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "رضائي" أوضح في تصريح للصحفيين اليوم الأحد مجريات اجتماع لجنة الامن القومي النيابية اليوم، قائلا : ان النائب الاول لرئيس اللجنة النيابية السيد "محمود نبويان، قدم في مستهل الاجتماع تقريرا حول زيارة وفد الجنة إلى العراق ولقاءاته مع المسؤولين والشخصيات والمراجع والعشائر والشعب في هذا البلد.

وأضاف : إن اللجنة ناقشت في الجزء الثاني من اجتماعها اليوم، التداعيات المترتبة على تفعيل "آلية الزناد" لو حصل، والتي نصت عليها الدول الأوروبية الثلاث في الاتفاق النووي؛ مبينا ان غالبية أعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية دعوا الى إعداد مشروع قانون بهذا الشأن وإرساله إلى الجلسة العامة للبرلمان بعد إقراره من قبل اللجنة.

وحول مشروع القانون المقترح، اوضح هذا المسؤول البرلماني : وفقا لهذا المشروع، في حال تفعيل آلية الزناد، ستُلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي؛ مؤكدا بان هذا المشروع ما زال قيد الصياغة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وفيما يتعلق بالجزء الأخير من جلسة اللجنة اليوم، أشار "رضائي" إلى أنه تمت مناقشة مشروع تعزيز حراسة ثغور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحضور عدد من المدراء والقادة وممثلين عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقوات حرس الحدود التابع للجيش؛ وقد احيل الامر إلى لجنة الدفاع لمزيد من الدراسة والتدقيق.