مسؤول برلماني: خلال حرب ال12 يوم المفروضة قتل اكثر من 800 حندي صهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن إبراهيم رضائي: انعقد اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم بحضور مسؤولي الاستخبارات والأمن في اللجنة.

وتابع: قدم هؤلاء المسؤولون تقريرًا عن الوضع الأمني في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بدفاع الأمة الإيرانية لمدة 12 يومًا، وعدوان الكيان الصهيوني، وردنا في أبعاد مختلفة، وشرحوا الوضع الأمني داخل البلاد.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: قدم أحد المسؤولين الأمنيين تقريرًا عن التهديدات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات في هذا الاجتماع، وقال إن العدو يسعى إلى الفوضى وخلق حالة من انعدام الأمن في الداخل، ولكن بيقظة الشعب والأجهزة الأمنية، سيتم هزيمته. وأضاف أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تم الكشف عن العديد من الخلايا الإرهابية وتوجيه ضربات قاضية لها. سعت بعض الجماعات إلى زعزعة الأمن داخل البلاد خلال حرب الاثني عشر يومًا، لكن يقظة القوات المسلحة وتعاون دول الجوار قضت عليها في مهدها. تم تحديد جميع المجموعات المعادية للثورة، وهي غير قادرة على توجيه ضربة للبلاد.

وأضاف رضائي: "أكد هذا المسؤول الأمني أيضًا أن بنك أهدافنا في الأراضي المحتلة قد اكتمل، وقدم تقريرًا عن مجموعة الإجراءات الأمنية والاستخباراتية خلال فترة الدفاع عن الأمة الإيرانية التي استمرت 12 يومًا، وقد سردوا، بطريقة ما، أمورًا خفية عن تلك الأيام الاثني عشر، وهو أمر مشرف حقًا". بما أن بنك أهدافنا في الأراضي المحتلة قد اكتمل أخيرًا، ووجهنا ضربات عديدة للبنية التحتية للكيان الصهيوني، مما أدى إلى تعطيل العديد من أنظمته، فقد دمر مركز وايزمان، وهو المركز العلمي والبيولوجي والنووي والعسكري والصاروخي الرئيسي للكيان الصهيوني، على يد القوات المسلحة بالتعاون مع والمؤسسات الاستخباراتية. في حرب الـ 12 يومًا الأخيرة، قُتل ما لا يقل عن 800 من أفراد جيش الاحتلال الصهيوني، واستُهدف مركز توزيع الوقود الرئيسي في حيفا، وتعطلت عملية إمداد الوقود في الأراضي المحتلة خلال حرب الـ 12 يومًا بالضربة التي وجهتها قواتنا المسلحة وقوتنا الجوية الفضائية للكيان.

وأضاف: كما تم استهداف المركز التكنولوجي والعسكري الرئيسي للكيان الصهيوني بنجاح، وتم استهداف مبنى الموساد بالصواريخ الإيرانية وتدميره، وقُتل ما لا يقل عن 13 ضابطًا من الموساد في الهجوم على مبنى الموساد.

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي قائلاً: إن ما ذُكر آنفًا كان جزءًا لا يتجزأ من الضربات الحاسمة التي وجهتها القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات خلال دفاع الأمة الإيرانية الذي استمر 12 يومًا عن عدوان الكيان الصهيوني. وبالطبع، فإن عمق ضرباتنا للكيان الصهيوني ونخبتنا الاستخباراتية في الأراضي المحتلة أكبر بكثير من ذلك.

وقال رضائي: في هذا الاجتماع، أعرب جميع أعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم لجهود وعمل أجهزة الاستخبارات والأمن في البلاد، التي ناضلت وجاهدت ضد الكيان الصهيوني ودافعت عن الأمة الإيرانية بكل قوتها.