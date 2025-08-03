الهلال الاحمر الايراني يدين العدوان على مقر جمعية الهلال الأحمر في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان رئيس جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "بيرحسين كوليوند"، اليوم الأحد، الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة؛ معلنا استعداد الهلال الأحمر الإيراني لتقديم أي نوع من التعاون القانوني، والدعم الإنساني، والإجراءات الإقليمية والدولية المنسقة الى نظيره الفلسطيني.

وجاء في بيان "كوليوند" الذي بعث به إلى رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني "يونس الخطیب" : تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ القصف الجوي على مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المسعفين.

وأضاف رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني : نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لرئيس الجمعية، ولعائلات الشهداء، ولزملائهم في فرق الإغاثة، وللشعب الفلسطيني المقاوم.

وأكد على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسية؛ موضحا أن "استهداف المراكز الإغاثية والطبية والكوادر الإنسانية أثناء أداء مهامهم، يعد خرقا واضحا لاتفاقيات جنيف ومبادئ الحياد والاستقلالية وحصانة مؤسسات الإغاثة في النزاعات المسلحة".

وشدد كوليوند على، أن "مثل هذه الجرائم يجب ألا تمر من دون مساءلة ومتابعة من قبل المؤسسات الدولية"؛ معلنا عن استعداد جمعية الهلال الأحمر الإيراني لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة في هذا الإطار.