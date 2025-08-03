رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يوضح الخطط لمواصلة الانشطة النووية

وافادت وکالة مهر للانباء ان النائب اسماعیل حسینی قال فی تصریح للصحفیین الیوم الأحد بشأن اجتماع لجنة الطاقة فی مجلس الشورى الإسلامی، الذی عُقد بحضور محمد إسلامی، رئیس منظمة الطاقة الذریة، لمناقشة آخر مستجدات الصناعة النوویة فی البلاد: "بعد الاعتداءات الأخیرة للکیان الصهیونی على بلادنا، حضر رئیس منظمة الطاقة الذریة اجتماع اللجنة وأبلغ الأعضاء بالإجراءات والخطط الوقائیة لهذه المنظمة لمواصلة الأنشطة النوویة السلمیة.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الطاقة فی مجلس الشورى الإسلامی: "کما نُوقشت فی هذا الاجتماع الإجراءات التی اتخذتها منظمة الطاقة الذریة فی البلاد لتطبیق القانون الأخیر لمجلس الشورى الإسلامی "لإلزام الحکومة بتعلیق التعاون مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة" وقانون "العمل الاستراتیجی لرفع العقوبات" وحمایة حقوق الشعب.

وصرح قائلاً: "قدّم أعضاء اللجنة فی هذا الاجتماع آراءهم ووجهات نظرهم فی مختلف المجالات التقنیة والقانونیة والسیاسیة للصناعة النوویة".

وأشار إلى أنه بناءً على توضیحات رئیس منظمة الطاقة الذریة، ونظرًا لکون الصناعة النوویة فی إیران صناعة محلیة بحتة متجذرة فی فکر علماء البلاد، فإن استنتاج أعضاء اللجنة من کلام السید إسلامی هو أن أنشطة هذه المنظمة ورسالتها فی الاستخدام السلمی للصناعة النوویة ستستمر.