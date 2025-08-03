ايران والعراق تؤكدان على حسن استضافة زوّار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال الاجتماع المشترك مع محافظ واسط العراقية ،الذي عُقد يوم امس السبت في مدينة الكوت، افاد محافظ إيلام، أحمد كرمي، انه تم توفير جميع الإمكانات اللازمة لتأمين حركة سلسة وآمنة لزوار الأربعين عند منفذ مهران الحدودي.

وأشار كرمي إلى التعاون والتنسيق الإيجابي بين محافظتي إيلام وواسط، موضحا أن تنظيم مواكب الخدمة، وتوفير المياه الباردة، والثلج، والأنفاق المبردة، ووسائل النقل، كلها مدرجة ضمن خطط العمل، وهناك تعاون جيد مع قوات حرس الحدود والأمن في البلدين لتسهيل عبور زوار الأربعين.

وأضاف أن هذا العام ستكون هناك إجراءات مشددة لمنع دخول أنواع الأدوية، والمواد المخدرة إلى الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن هذه التدابير الأمنية يتم تنفيذها بالتعاون مع قوات الشرطة وحرس الحدود.

كما أشار محافظ إيلام إلى التجربة الناجحة في إدارة حركة الزوار خلال أيام تاسوعاء وعاشوراء، وقال إن هذه التجربة أثبتت أن التنسيق المستمر بين إيران والعراق، يمكنه أن يُسهم في إدارة الازدحامات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار.

هذا وأعلن كرمي عن استعداد محافظة إيلام لتوسيع التعاون مع محافظة واسط العراقية في المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية، مضيفا أن رئيس الجمهورية يؤكد كذلك على ضرورة تعزيز العلاقات الحدودية والتعاون مع المحافظات العراقية المجاورة.

من جانبه، أعلن محافظ واسط العراقية، هادي مجيد الهمّاشي، خلال الاجتماع عن استعداد المحافظة لاستضافة زوار الأربعين، مشيرا إلى أن جميع الإمكانيات المتعلقة بالنقل والأمن والخدمات قد تم تفعيلها في المحافظة، وأنه بالتعاون مع المسؤولين الإيرانيين تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار.

وأعلن الهمّاشي عن انتشار المواكب، وتوفير المعدات الداعمة والخدمية، ومشاركة القوات الأمنية في الطرق المؤدية إلى الزوار داخل محافظة واسط، وأضاف أن الجهود مستمرة لضمان أن تكون رحلة الزوار من حيث الأمان والخدمات دون أي مشاكل.

وأشار أيضا إلى التنسيق القائم بين البلدين، مؤكدا أنه مع ازدياد عدد الزوار في الأيام المقبلة، ستتعزز وتيرة التعاون والتنسيق مع مسؤولي محافظة إيلام، وتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإدارة الظروف القادمة.

وهنا تجدر الاشارة الى ان معبر مهران الدولي ، يُعد أكثر المعابر البرية ازدحاما في البلاد خلال فترة زيارة الأربعين، حيث يستقبل سنويا ملايين الزوار من مختلف أنحاء إيران والدول المجاورة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن أكثر من 60٪ من إجمالي حركة زوار الأربعين تمرّ عبر معبر مهران، مما يضاعف من أهمية التعاون الثنائي مع محافظة واسط العراقية.

وكان محافظ إيلام قد توجّه صباح السبت على رأس وفد رسمي إلى العراق بهدف التنسيق ومتابعة آخر أوضاع البنية التحتية الخاصة بالأربعين، وتسهيل حركة الزوار، وتوسيع العلاقات الثقافية والدينية، والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى لقاء المحافظ الجديد لمحافظة واسط.

وقد حظي كرمي لدى وصوله في منفذ زرباطية الحدودي العراقي باستقبال من قبل العبيدي، معاون محافظ واسط.

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