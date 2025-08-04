عشرات الشهداء والجرحى باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات في قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارتقى شهيدين باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في غزة، ارتقاء 3 شهداء بينهم امرأة وأكثر من 20 مصاباً قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.

وقال مستشفى العودة في النصيرات، إنّه "استقبلنا شهيد و12 إصابات جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع".

وعند الفجر، ارتقى شهداء وأُصيب آخرون من جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة حكر الجامع في دير البلح وسط قطاع غزة.

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