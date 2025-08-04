رئيس القضاء الايراني: المرء يخجل انسانيا من رؤية الاوضاع في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أشار رئيس السلطة القضائية الايرانية الى احداث كربلاء وما فعله يزيد بن معاوية من الجرائم ضد حفيد نبي الاسلام المكرم، الامام الحسين عليه السلام وقال: "ان ماتفعله جناة الصهاينة في غزة يكون مثل ما حدث في كربلا او بل أسوأ والانسان من رؤية الاوضاع في غزة يخجل انسانيا".

وأضاف محسني إيجئي: "يُقتل الأبرياء ويُستشهدون بأبشع الطرق. المرء يستغرب جدا من صمت المنظمات الدولية، وحتى الدول الإسلامية".

وأوضح: "في كل يوم وكل ساعة، يُستشهد الناس في غزة ويرتكب الصهاينة شتى أنواع الجرائم بحق شعب غزة المظلوم؛ من فرض الجوع والمجاعة إلى إطلاق النار مباشرةً على رؤوس ووجوه الأطفال الجائعين الذين ينتظرون الحصول على قليل من الطعام"!

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