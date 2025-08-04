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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٣:٢٤ م

12  مسؤول إسرائيلي سابق يطالب بوقف الحرب على غزة لأن "الخسائر أكثر من الانتصارات"

12  مسؤول إسرائيلي سابق يطالب بوقف الحرب على غزة لأن "الخسائر أكثر من الانتصارات"

أعرب أكثر من 12 مسؤولاً إسرائيلياً سابقاً عن رفضهم للحرب الجارية في غزة، معتبرين أنها أضرت بأمن "إسرائيل" ومطالبين بوقف دائم لإطلاق النار واتفاق شامل للأسرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا أكثر من 12 مسؤولاً إسرائيلياً سابقاً إلى وقف الحرب على غزة، موضحين أن الكيان تكبد خسائر أكثر من الانتصارات.

وفي مقطع فيديو شارك فيه رئيس الأركان السابق ورئيس الوزراء إيهود باراك، ورئيسي الأركان السابقين موشيه يعلون ودان حالوتس، والمدير السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) يوروم كوهين، قال المسؤولون إن "القتال في غزة كان من الممكن أن ينتهي منذ زمن طويل".

كما طالبوا بإنهاء الحرب عبر وقف دائم لإطلاق النار واتفاق شامل يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الخمسين المتبقين في قطاع غزة دفعة واحدة.

وقال المدير السابق لجهاز "الشاباك" عامي أيالون، إن هذه الحرب "تقود دولة إسرائيل إلى فقدان أمنها وهويتها".

بدوره، قال المدير السابق لـ"الشاباك" ناداف أرغمان "نحن الآن نعمل على تعويض الخسائر في الأغلب".

ودعا أرغمان المسؤولين الأمنيين الحاليين إلى الوقوف "بشجاعة أمام رئيس الوزراء وأمام الحكومة ويقولوا كلمتهم حول هذه الحرب وعبثها".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحدّثت فيه إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عن أنّ التوتر بين رئيس الأركان إيال زمير والمستوى السياسي "بلغ ذروته"، بحيث يطلب زمير "منح الجيش وضوحاً استراتيجياً" بشأن استمرار الحرب على قطاع غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1961315
جواد ماستری فراهانی

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