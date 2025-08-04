المجازر والمجاعة مازالت تحصد أرواح سكان غزة؛ آخر الإحصائيات

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بيانًا أعلنت فيه آخر الإحصائيات عن الشهداء والجرحى في هجمات جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن 60,933 شخصًا استشهدوا نتيجة هجمات جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن.

وأفادت المؤسسة الطبية الفلسطينية بأن إجمالي عدد الجرحى في هجمات جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ بداية الحرب على هذا القطاع بلغ 150,027 جريحًا.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 94 شهيدًا إلى المستشفى. كما أصيب 439 شخصًا خلال هذه الفترة.

منذ 18 مارس/آذار 2025، وفي موجة الهجمات الجديدة على غزة، استشهد 9,440 شخصًا وأصيب 37,986 شخصًا.

ولا يزال آلاف آخرون مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، استشهد 29 شخصًا وأصيب أكثر من 300 آخرين في مراكز توزيع المساعدات، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في هذه المراكز إلى 1,516 شهيدًا و1,067 آخرين.

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