أيرلندا: الأمم المتحدة يجب أن تحاسب اسرائيل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء، دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز صباح الثلاثاء إلى تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد الكيان الصهيوني.

وقال هيغينز في مقابلة إذاعية: "يجب على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام إجراءات الفصل السابع ضد إسرائيل. يجب على غوتيريش التصرف وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، حتى لو منعه مجلس الأمن".

يُخول الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن "بتحديد وجود أي تهديد للسلام، أو خرق للسلام، أو عمل عدواني"، واتخاذ تدابير عسكرية ومدنية "لاستعادة السلام والأمن الدوليين".

ووفقًا للتقارير، أوضح هيغينز أن غوتيريش له الحق في حشد الدعم الدولي حتى في حالة استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن؛ "لا أستطيع (في إشارة إلى غوتيريش) أن أقف وألقي خطابًا وأنا أرى هذا الدمار الهائل الذي يلحق بأمة".

وأضاف الرئيس الأيرلندي أيضًا: "لقد مُنعت 6000 شاحنة مساعدات من دخول غزة. هذا أمرٌ مروع".

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