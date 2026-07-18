500 جريح و50 شهيداً جراء العدوان الامريكي على ايران خلال الايام الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح حسين كرمانبور، رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة، حول عدد الشهداء والجرحى جراء هجمات النظام الأمريكي الإرهابي على المناطق الايرانية قائلاً: "أسفرت الغارات الجوية التي استمرت من 27 يونيو إلى 18 يوليو عن استشهاد أكثر من 50 شخصاً وإصابة أكثر من 500 آخرين".

وأضاف: "من بين الشهداء، هناك 5 نساء وطفلان ويافعان دون سن 18 عاماً، ومن بين الجرحى هناك 32 امرأة و18 طفلاً ويافعاً".

وأعلن رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة أنه تم إجراء 28 عملية جراحية حتى الآن، وتماثل 460 شخصاً للشفاء وغادروا المستشفى، بينما لا يزال 37 شخصاً قيد العلاج في المستشفى.