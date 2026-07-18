  1. إيران
  2. المجتمع
١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٧:٣٠ م

500 جريح و50 شهيداً جراء العدوان الامريكي على ايران خلال الايام الماضية

500 جريح و50 شهيداً جراء العدوان الامريكي على ايران خلال الايام الماضية

أعلن رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية عن إصابة 500 شخص واستشهاد 50 آخرين في الهجمات الأمريكية في الايام الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح حسين كرمانبور، رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة، حول عدد الشهداء والجرحى جراء هجمات النظام الأمريكي الإرهابي على المناطق الايرانية قائلاً: "أسفرت الغارات الجوية التي استمرت من 27 يونيو إلى 18 يوليو عن استشهاد أكثر من 50 شخصاً وإصابة أكثر من 500 آخرين".

وأضاف: "من بين الشهداء، هناك 5 نساء وطفلان ويافعان دون سن 18 عاماً، ومن بين الجرحى هناك 32 امرأة و18 طفلاً ويافعاً".

وأعلن رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة أنه تم إجراء 28 عملية جراحية حتى الآن، وتماثل 460 شخصاً للشفاء وغادروا المستشفى، بينما لا يزال 37 شخصاً قيد العلاج في المستشفى.

رمز الخبر 1972380

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات