المتحدث باسم وزارة الدفاع: لم يتوقف تطوير وإنتاج المعدات والأسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد رضا طلائي نيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، في مقابلة صحفية حول تعزيز القوات المسلحة لبلادنا بعد 12 يومًا من الدفاع المقدس امام عدوان الكيان الصهيوني: "بفضل الطبيعة المحلية والعلمية والدعم المحلي للصناعة الدفاعية، فإن القدرة على إنتاج الأسلحة والمعدات وتلبية احتياجات القوات المسلحة مستمرة أكثر من ذي قبل".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة: "إن المتطلبات التي تعزز القدرات الهجومية والدفاعية والردعية للبلاد ستستمر دائمًا، نظرًا للآليات الواسعة الموجودة محليًا، ولم يحدث أي انقطاع في تحديث وإنتاج المعدات والأسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة".

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