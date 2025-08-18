باراك بعد لقائه عون: التعامل مع حزب الله هو إجراء لبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال براك: "سنلمس في الأسابيع المقبلة تقدماً، أي حياة أفضل للشعب اللبناني ودول الجوار... وسنشهد لاحقاً خارطة طريق لنوع مختلف من الحوار بين لبنان وجواره".

وأكد أن "القرار اللبناني يستلزم تعاوناً من جهة إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الحكومة اللبنانية قامت بالخطوة الأولى، والآن على إسرائيل أن تقوم بخطوة في المقابل".

وأضاف: "لم يكن هناك اقتراح أميركي موجّه إلى إسرائيل، وما نقوم به هو تطبيق اتفاقية تم انتهاكها".

كذلك، لفت إلى أنّ "الخطوات التالية تشمل العمل مع حكومة لبنان من أجل استعادة الازدهار والبحث في كيفية تعاون إسرائيل وإيران في هذا الإطار".

وبشأن رفض حزب الله تسليم السلاح، قال باراك: "لا نفكر في توجيه أي تهديدات، والتعامل مع حزب الله هو إجراء لبناني، ودورنا كان إرشادياً".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نوّاف سلام قد أعلن في 5 آب/أغسطس الجاري بعد جلسة الحكومة التي ناقشت ملف "حصرية السلاح"، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في مهلة أقصاها 31 آب/أغسطس الجاري.

/انتهى/