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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٤:٤٤ م

هجوم صهيوني جديد بطائرات مسيرة على جنوب لبنان

هجوم صهيوني جديد بطائرات مسيرة على جنوب لبنان

أفادت مصادر لبنانية بشن هجوم جديد بطائرات مسيرة صهيونية على جنوب لبنان.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة القدس الإخبارية، أن مصادر لبنانية أفادت بهجوم جديد بطائرة مسيرة شنه الكيان الصهيوني على جنوب لبنان.

وأعلنت هذه المصادر أن الطائرة الإسرائيلية المسيرة استهدفت بلدة الخيام في جنوب لبنان.

ولم تُقدم أي تفاصيل أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله في لبنان، انتهكه جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المرات، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اللبنانيين.

وصرح الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله في لبنان، قبل مدة أنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والكيان الصهيوني، انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار حوالي 3700 مرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1961318
یاسر المصری

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