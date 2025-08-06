تنفيذ حكم الإعدام بحق إرهابي من داعش

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مهدي أصغر زاده، نجل عبد الكريم، العضو في تنظيم داعش الإرهابي التكفيري، والذي تلقى تدريبات عسكرية في سوريا والعراق وكان ينوي تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، أُعدم صباح اليوم بعد استكمال الإجراءات القانونية وموافقة المحكمة العليا.

وكان المدان، المعروف باسمي "أبو خالد" و"حسام"، قد توجه إلى سوريا بعد التحاقه بالجماعات التكفيرية الإرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية وعقائدية في مقرات داعش.

وخلال وجوده في سوريا، تواجد أيضًا في مناطق حرب، وأصيب في إحدى الاشتباكات.

وبعد إصابته في سوريا، نُقل أبو خالد إلى مقرات داعش الإرهابية في العراق، وبعد خضوعه لدورة تدريبية، دخل إيران عبر المرتفعات الغربية بهدف بناء كوادر وتنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية.

وخضع الإرهابيون في العراق لدورات تدريبية كاملة حول كيفية تنفيذ عمليات إرهابية في المناطق الحضرية.

بناءً على التعليمات والتدريبات التي تلقاها أبو خالد وفريقه في العراق، على كل قوة أن تقوم ، بعد وصولها إلى نقطة الهدف (المقامات وأماكن الزيارة)، بإلقاء قنبلة يدوية على الحشد أولاً، ثم بعد تجمع الناس لمساعدة المصابين في الحادث، أن يطلقوا النار عشوائياً على الحشد، وبعد إصابتهم، أو عند وصول الضباط أو الأشخاص لاعتقالهم، عليهم سحب حزامهم الناسف وتفجير أنفسهم في الحشد.

ولحسن الحظ، وبفضل يقظة رجال الاستخبارات، تم تحديد منزل فريق الإرهابيين من قبل قوات الأمن قبل تنفيذ أي عملية إرهابية. في هذا الاشتباك، قُتل أربعة من الإرهابيين وهرب مهدي أصغر زاده.

من بين المعدات التي عُثر عليها في منزل عناصر داعش الإرهابي، عُثر على عدة بنادق كلاشينكوف هجومية مزودة بمخازن ذخيرة، وأحزمة ناسفة، وقنابل قتالية، وعدد كبير من المتفجرات عن بُعد والقنابل الانتحارية الجاهزة للتثبيت على المتفجرات، ومغناطيسات لتركيب القنابل المغناطيسية على السيارات، ومعدات مؤقتة للقنابل، وصمامات كهربائية، وصمامات تفجير كهربائية، وصمامات تفجير رقمية، وعدد كبير من الهوائيات المتنقلة للقنابل الموجهة، وأجهزة راديو محمولة لتفجير القنابل الموجهة عن بُعد، وغيرها.

ونظرت المحكمة في القضية وفقًا للمعايير القانونية وبحضور محامي المتهم، وحكمت على مهدي أصغر زاده بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض من خلال نشاطه الواسع في تنظيم داعش الإرهابي والتكفيري، والعمل ضد الأمن العام للبلاد.

وتم تنفيذ الحكم، بعد تصديق المحكمة العليا، صباح اليوم، الموافق 6 أغسطس 2025.

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