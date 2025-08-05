هزتان أرضيتان في شاهرود

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار أبو طالب جلالي إلى زلزالين بقوة 3.2 و4.1 درجة على مقياس ريختر ضربا مدينة شاهرود صباح الثلاثاء، مؤكدًا أن هذين الزلزالين لم يُحدثا أي أضرار، وقال: سُجِّل الزلزال الأول في الساعة 00:30:59، والثاني في الساعة 00:39:46 على التوالي، على عمق 10 و8 كيلومترات.

ووصف منطقة أميرية السياحية بأنها مركز الزلزال، وأضاف: نظرًا لاعتدال قوة الزلزال، لا يوجد قلق خاص بشأن هذه المدينة.

وأعلن نائب محافظ سمنان ومحافظ شاهرود أن زلزال شاهرود كان في مكان ما بين أميرية وبسطام، وقالا: شعر سكان شاهرود والمناطق المحيطة بهذا الزلزال تمامًا.

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