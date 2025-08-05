  1. إيران
  2. المجتمع
٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٣٠ ص

هزتان أرضيتان في شاهرود

هزتان أرضيتان في شاهرود

قال نائب محافظ سمنان ومحافظ شاهرود، في إشارة إلى وقوع زلزالين بقوة 3.2 و4.1 درجة على مقياس ريختر في هذه المدينة: "كان مركز هذين الزلزالين منطقة أميرية".

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار أبو طالب جلالي إلى زلزالين بقوة 3.2 و4.1 درجة على مقياس ريختر ضربا مدينة شاهرود صباح الثلاثاء، مؤكدًا أن هذين الزلزالين لم يُحدثا أي أضرار، وقال: سُجِّل الزلزال الأول في الساعة 00:30:59، والثاني في الساعة 00:39:46 على التوالي، على عمق 10 و8 كيلومترات.

ووصف منطقة أميرية السياحية بأنها مركز الزلزال، وأضاف: نظرًا لاعتدال قوة الزلزال، لا يوجد قلق خاص بشأن هذه المدينة.

وأعلن نائب محافظ سمنان ومحافظ شاهرود أن زلزال شاهرود كان في مكان ما بين أميرية وبسطام، وقالا: شعر سكان شاهرود والمناطق المحيطة بهذا الزلزال تمامًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1961331
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات