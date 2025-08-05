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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٢:٥٤ م

زلزال اليوم في كرمان ألحق أضرارا بعدد من المنازل في دلغان

زلزال اليوم في كرمان ألحق أضرارا بعدد من المنازل في دلغان

صرح محافظ دلغان: إن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب صباح اليوم الثلاثاء على الحدود بين محافظتي كرمان وسيستان وبلوشستان تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنازل في عدة قرى بمقاطعة دلغان.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح عبد الغفور حسيني: "إن الزلزال الذي ضرب صباح الثلاثاء بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر على حدود محافظتي كرمان وسيستان وبلوشستان، ألحق أضرارًا بعدد من المنازل المبنية من الطوب والطين في القرى المركزية، بما في ذلك دهريز وغفوس وعدد من القرى الأخرى".

وأكد محافظ دلغان أن الخبراء لم يُعلنوا بعد عن حجم الأضرار ومداها بدقة، مضيفًا: "تُجري فرق التقييم حاليًا تقديرات دقيقة لمدى وحجم الأضرار، وسيتم الإعلان عن حجم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين بعد انتهاء عملية التقييم".

/انتهى/

رمز الخبر 1961357
یاسر المصری

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