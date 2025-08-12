تسجيل ١١٧ هزة أرضية في الأسبوع الاول من أغسطس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تُعتبر إيران من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم نظرًا لموقعها على حزام جبال الألب-الهيمالايا.

يُعزى السبب الرئيسي للزلازل في البلاد إلى ضغط الصفيحة العربية على الهضبة الإيرانية، وتُعتبر أجزاء كبيرة من البلاد من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، سجّلت شبكات رصد الزلازل التابعة للمركز الوطني لرصد الزلازل ما مجموعه ١١٧ زلزالًا في الفترة من 2 إلى 8 أغسطس.

خلال الأسبوع الماضي، وقع 100 زلزال بقوة أقل من 3 درجات على مقياس ريختر، و13 زلزالًا تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر، و3 زلازل تراوحت قوتها بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر، وسُجِّل زلزال واحد تراوحت قوته بين 5 و6 درجات.

وفي هذه الفترة، كانت إمرية في محافظة سمنان المنطقة الأكثر عرضة للزلازل في البلاد، حيث سُجِّل 17 زلزالًا. وسُجِّل زلزال الأسبوع الأكثر تسجيلًا في زه كلوت بمحافظة كرمان الساعة 8:36 من صباح 5 أغسطس، بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر.

