باك نجاد: 7.5 مليار دولار هي قيمة عقود النفط والغاز مع روسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء عن وزارة النفط، أن "محسن باك نجاد" قال مساء الجمعة خلال اجتماع تشاوري مع ناشطين اقتصاديين من الاتحاد الروسي في موسكو: "أنا سعيد جدًا بوجودي بينكم. توجد العديد من فرص الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية، بمعنى آخر، هي كنز من الفرص الاستثمارية التي تشمل تطوير حقول الغاز والنفط، وإنشاء المصافي والمجمعات البتروكيماوية".

وأشار إلى أن الشركات الروسية تعمل حاليًا في عدد من حقول النفط والغاز في إيران باستثمارات تزيد عن 7.5 مليار دولار، مضيفًا: "هذه المشاريع حققت تقدمًا ملحوظًا ووفرت المجال لتعاون الشركات الإيرانية والروسية في مجالات توريد السلع والبناء".

وأوضح الوزير أن معدل العائد على الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية "جذاب للغاية"، لكنه أكد أن تحقيق هذه الفرص يعتمد على مشاركة البنوك والأسواق المالية لضمان نجاح العقود وتنفيذها.

كما نوَّه "باك نجاد" إلى أن أحد المجالات المهمة والجذابة في صناعة النفط هو قطاع توريد السلع، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة متاحة للشركات الروسية، التي تعمل بالفعل كمورّدين للسلع في مشاريع النفط الإيرانية.

وفي ختام حديثه، دعا جميع الناشطين الاقتصاديين إلى التنسيق مع سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو لاستكشاف فرص الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية والاستفادة من هذه الظروف المواتية.

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