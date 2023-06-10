إيران تدشن 64 مشروعا بقطاع النفط حتى مارس 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح وزير النفط الايراني، جواد أوجي، في تصريح اليوم السبت، بأنه سيتم تدشين 64 مشروعا غير مكتمل، وجديد في السنة الجارية بقيمة 14.5 مليار دولا بجانب بدء العمليات التنفيذية لـ 15 مشروعا باستثمارات تبلغ 14.3 مليار دولار.

وأضاف أن اجمالي استثمارات المشاريع التي ستدشن او تبدأ عملياتها التنفيذية تبلغ 28.8 مليار دولار.

وبيّن أن صناعة البتروكيماويات بواقع 20 مشروعا صغيرا وكبيرا تستحوذ على العدد الاكبر من المشاريع القابلة للتدشين هذه السنة، وشركة النفط الوطنية بدورها الاكثر بعدد المشاريع التي ستبدأ عملياتها التنفيذية.

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