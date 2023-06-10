  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٦:١٩ م

إيران تدشن 64 مشروعا بقطاع النفط حتى مارس 2024

إيران تدشن 64 مشروعا بقطاع النفط حتى مارس 2024

أعلن وزير النفط الايراني تدشين 64 مشروعا بقطاع النفط بقيمة 14.5 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2024.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح وزير النفط الايراني، جواد أوجي، في تصريح اليوم السبت، بأنه سيتم تدشين 64 مشروعا غير مكتمل، وجديد في السنة الجارية بقيمة 14.5 مليار دولا بجانب بدء العمليات التنفيذية لـ 15 مشروعا باستثمارات تبلغ 14.3 مليار دولار.

وأضاف أن اجمالي استثمارات المشاريع التي ستدشن او تبدأ عملياتها التنفيذية تبلغ 28.8 مليار دولار.

وبيّن أن صناعة البتروكيماويات بواقع 20 مشروعا صغيرا وكبيرا تستحوذ على العدد الاكبر من المشاريع القابلة للتدشين هذه السنة، وشركة النفط الوطنية بدورها الاكثر بعدد المشاريع التي ستبدأ عملياتها التنفيذية.

/انتهى/

رمز الخبر 1933926

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات