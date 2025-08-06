الخلافات تشتد في إسرائيل على أعلى المستويات حول استمرار الحرب في غزة

ووفقًا لتقرير صحيفة معاريف، دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، "إيال زامير"، في الأيام الأخيرة إلى اجتماع لعرض خطط جديدة بشأن استمرار الحرب في قطاع غزة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عارض هذا الطلب ومنع عرض هذه الخطط.

كما صرّح مسؤول سياسي إسرائيلي لصحيفة معاريف: "الجيش لا يعرف بالضبط ما تريده القيادة السياسية. استمرار الحرب في غزة دون توجه واضح قد يكون له عواقب وخيمة".

وفي الوقت نفسه، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قوله إن احتلال قطاع غزة بالكامل قد يستغرق عدة أشهر.

زعم "باراك رافيد"، الصحفي الصهيوني في موقع أكسيوس الأمريكي، في بيان له أن مفاوضات الكيان الإسرائيلي مع حماس لإطلاق سراح الأسرى قد وصلت إلى طريق مسدود، وأعلن أن نتنياهو يسعى لتوسيع العمليات العسكرية في غزة.

كما عقد مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اجتماعًا يوم الثلاثاء لمناقشة قضية قطاع غزة، وتحديدًا احتلال المنطقة، لكن الوزراء لم يتوصلوا إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضية، وتم تأجيل الخطة لإعادة النظر فيها حتى يوم الخميس.

تستمر جرائم الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بينما تتسارع جهود المجتمع الدولي للاعتراف بفلسطين.

في الأسبوع الماضي، أصدر وزراء خارجية 15 دولة بيانًا مشتركًا في المؤتمر الدولي حول فلسطين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، بهدف إحياء حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتم التوقيع على البيان من قبل وزراء خارجية أندورا وأستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.

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