الكابينت الإسرائيلي يعتمد خطة إخلاء سكان غزة ويحدد 7 أكتوبر موعداً نهائياً للانتهاء منها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تنصّ الخطة على 5 مبادئ أساسية لإنهاء الحرب، تبدأ بـ"تجريد حركة حماس" من سلاحها، ثم إعادة جميع الأسرى سواء كانوا أحياء أم موتى، يلي ذلك تجريد قطاع غزة بالكامل من الأسلحة، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية عليه، وصولاً إلى إقامة حكم مدني بديل لا يتبع لا لـحماس ولا للسلطة الفلسطينية.

ووفقاً "للقناة 12"، أشار مسؤول إسرائيلي إلى أنّ "الهدف هو إخلاء جميع سكان مدينة غزة إلى مخيمات في جنوب ووسط القطاع ومناطق أخرى بحلول 7 أكتوبر 2025"، مؤكداً أن "العملية التي يتم الإعداد لها تقتصر على مدينة غزة فقط".

وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، "سيتم فرض حصار على عناصر حماس الذين سيبقون داخل المدينة، على أن يناور الجيش الإسرائيلي داخلها. وقد فُوّض رئيس الحكومة ووزير الأمن يسرائيل كاتس لإقرار الخطة العملياتية النهائية".

وبحسب "القناة 14"، فالخطة تمتد على 3 مراحل متتالية، تبدأ بإدخال "مساعدات إنسانية" بكثافة إلى مدينة غزة، يتبعها نقل السكان إلى معسكرات مركزية في جنوب القطاع، وصولاً إلى فرض حصار محكم والسيطرة العسكرية الكاملة على المدينة، في سياق الجهود الإسرائيلية الرامية إلى ما سمّته "هزيمة حماس".

ومن المتوقع أن يستمر الإخلاء السكاني حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر، لتبدأ بعدها مرحلة ما سمّته "الحسم العسكري".

