توفير أكثر من ألفي حافلة لخدمة زوار الأربعين

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وخلال زيارته لمعبر خسروي الحدودي، أشار مسعود كاظمي إلى إنشاء قاعدة نقل حدودية تابعة لقيادة الأربعين المركزية على حدود خسروي، وقال: "أُنشئت قاعدة نقل الأربعين التابعة للبلاد تحت قيادة الأربعين المركزية، ووفقًا للمهمة التي أبلغها وزير الداخلية لهذه القاعدة، فإننا متمركزون حاليًا عند النقطة صفر الحدودية في خسروي".

وفي إشارة إلى حالة حركة الزوار على هذه الحدود، أضاف: "يعبر الزوار الأعزاء هذا الطريق دون أي مشاكل، وبناءً على تجارب وإحصاءات السنوات الماضية بشأن حركة المرور عبر الحدود الثمانية، تم وضع خطة مفصلة لتوفير أسطول نقل".

وقال كاظمي: "تم تجهيز ما مجموعه 2170 حافلة من أسطول النقل داخل المدن لتقديم الخدمات للزوار ، وقد وفرت هذه الحافلات 50 بلدية في جميع أنحاء البلاد".

وفي إشارة إلى الإجراءات الخاصة على حدود خسروي، قال: "لقد خططنا خصيصًا لنشر 400 مركبة، بما في ذلك حافلات وسيارات فان وسيارات أجرة وحافلات صغيرة، على حدود خسروي لخدمة الزوار ، لنتمكن من تقديم خدمات نقل أفضل".

وأكد رئيس هيئة النقل الحدودي في مقر الأربعين المركزي: "نحن على أتم الاستعداد لتوفير أي عدد من المركبات اللازمة لنقل زوارنا الأعزاء، داخل إيران والعراق، وفقًا لطلب الجانب العراقي والاحتياجات القائمة، ومع ازدياد حجم الحركة، ستتحسن الخدمات أيضًا".

واختتم كاظمي حديثه قائلاً: "يُعد النقل من أهم ركائز تسهيل زيارة الأربعين، وهدفنا في هيئة النقل هو توفير السرعة والأمان وراحة زوارنا الأعزاء بشكل متناسق".

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