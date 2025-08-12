أربع ميداليات منوعة لفريق الووشو الإيراني في الألعاب العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى لاعبو الووشو الإيرانيون بثلاثة رياضيين في فئة الساندا ضمن دورة ألعاب تشنغدو العالمية التي تستضيفها الصين، وفازوا في النهاية بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

ياسمين باقر زاده، التي تأهلت إلى المباراة النهائية في وزن تحت 70 كجم بفوزها على ممثلي البرازيل وبرمودا، فازت بالميدالية الذهبية في النزال الثالث ضد منافستها من الدولة المضيفة.

خسر محمد رضا ريغي أمام منافسه المصري في المباراة النهائية في وزن 85 كجم وفاز بالميدالية الفضية. وكان قد تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على رياضيي الووشو من البرازيل وإسبانيا.

هزمت سهيلة منصوريان، ممثلة إيران في وزن 60 كجم، لاعبة ووشو من هونغ كونغ وحصلت على الميدالية البرونزية بعد تغلبها على الممثلة السويسرية واعترفت بالهزيمة في النزال مع منافستها الصينية.

شارك المنتخب الوطني للووشو في هذه المنافسات بخمسة رياضيين في فئتي التالو والساندا. وبإضافة ذهبية شاهين بني طالبي، اختتم المنتخب الوطني الإيراني منافساته بأربع ميداليات في فئتي التالو والساندا، منها ذهبيتان وفضية وبرونزية.