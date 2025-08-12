  1. إيران
نادي برسبوليس یتعاقد مع لاعبين، أحدهما أجنبي والآخر محلي

توصل مدرب نادي برسبوليس الإيراني إلى اتفاق مع لاعب أجنبي لتعزيز خط الهجوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توصل وحيد هاشميان، مدرب نادي برسبوليس، إلى اتفاق مع لاعب أجنبي لتعزيز هجوم فريقه قبل انطلاق الموسم الخامس والعشرين من الدوري الممتاز.

هاشميان، الذي كان يبحث عن خيار لتعزيز هجومه، أجرى محادثات أيضًا مع المهاجم، الذي يلعب حاليًا في الدوريات الأوروبية، ووافق على شروط عقد لمدة موسم واحد. في حال عدم وجود أي مشاكل مع اللاعب، سيصل إلى طهران منتصف الأسبوع المقبل لتوقيع عقده بعد الخضوع للفحوصات الطبية.

يبحث مدرب برسبوليس أيضًا عن خيار في مركز الظهير الأيمن ليحل محل ميلاد محمدي، لكنه لم يجد خياره المفضل بعد.

