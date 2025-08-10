إيران خامس دولة في العالم تُصنّع مكثفات فائقة صناعية متطورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نورعلي محمدي، مدير مجموعة الأبحاث في معهد أبحاث تطوير الصناعات الكيميائية بجامعة طهران، عن تصميم وبناء مكثف فائق صناعي محلي في معهده البحثي، قائلاً: "نجحت إيران في تحقيق هذه التقنية كخامس دولة في العالم".

وأشار في مقابلة صحفية إلى أهمية هذا الإنجاز قائلاً: "في السابق، كانت المعرفة التقنية لبناء المكثفات الفائقة الصناعية حكراً على أربع دول: كندا، وكوريا الجنوبية، والصين، والولايات المتحدة، وقد تمكنا من إنجاز عينة مختبرية من هذا المنتج بجودة تُضاهي العينات الأجنبية المتقدمة للغاية".

تطبيقات واسعة للمكثفات الفائقة الصناعية

أكد مدير مجموعة أبحاث الكيمياء غير العضوية أن هذا المنتج يمكن استخدامه في المركبات الكهربائية والمصاعد وتوربينات الرياح، مضيفًا: تتميز هذه المكثفات الفائقة بعمر افتراضي يزيد عن 10 سنوات ودورة حياة تزيد عن مليون دورة، وتُطلق الطاقة في وقت أقصر بكثير من البطاريات التقليدية.

وفيما يتعلق بتحديات تصنيع هذا المنتج، قال محمدي: لم يكن تصنيع مكثف فائق صناعي بالمهمة السهلة، والآن، لمواصلة عملية التطوير والدخول في مرحلة الإنتاج الضخم والتسويق، نحتاج إلى دعم المستثمرين في القطاعين الخاص والعام.

مواصلة مسيرة المرجعية العلمية الإيرانية من خلال دعم الباحثين

وأشار أيضًا إلى أن حوالي ألف خبير فاعل في هذا المعهد البحثي قد خطوا خطواتهم بكل قوة في مسيرة المرجعية العلمية للبلاد، وبفضل جهود هؤلاء الجهاديين، من المتوقع أن يتم تشغيل حوالي 20 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا بحلول نهاية هذا العام.

مؤسسة الجهاد الجامعي رائد في إنتاج تقنيات تخزين الطاقة المتقدمة

أكد مدير مجموعة أبحاث الكيمياء غير العضوية أن نجاح مشروع المكثفات الفائقة الصناعية سيُرسّخ مكانة الجهاد الجامعي كأحد رواد إنتاج العلوم والتكنولوجيا في هذا المجال، قائلاً: في السنوات الأخيرة، ومع تزايد الطلب على الطاقة، يُعدّ تطوير تقنيات فعّالة ونظيفة ومتجددة لتخزين الطاقة وتحويلها من الأولويات المهمة للمجتمعات العالمية.

المكثفات الفائقة الكهروكيميائية: مصدر مهم لتخزين الطاقة وتطبيقات واسعة

وأضاف: تُعرف المكثفات الفائقة الكهروكيميائية، بما في ذلك المعدات الكهربائية المتطورة التي تتميز بخصائص مثل كثافة الطاقة العالية، وكثافة الطاقة المناسبة، والقدرة على الشحن السريع للغاية، وعمرها الافتراضي الطويل، وقدرتها على العمل في نطاق واسع من درجات الحرارة، بأنها مصادر مهمة لتخزين الطاقة.

وفي معرض إشارته إلى التطبيقات الواسعة لهذه التقنية، قال محمدي: تُستخدم المكثفات الفائقة في المركبات الكهربائية والهجينة، وأنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS)، وشبكات الطاقة، وتوربينات الرياح، والرادارات، والذخائر العسكرية، ومعدات الاتصالات اللاسلكية. السوق العالمية للمكثفات الفائقة الكهروكيميائية

