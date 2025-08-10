طلاب مخترعون إيرانيون يحصدون 9 ميداليات عالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز الطلاب المخترعون الإيرانيون بتسع ميداليات ملونة في مسابقتين علميتين دوليتين للمراهقين في روسيا 2025 والأولمبياد الدولي للاختراعات والابتكارات في كوريا الجنوبية 2025.

وأعلن مهدي رشيدي جهان، رئيس فرق الطلاب العلمية الإيرانية، عن تألق ونجاح الطلاب المخترعين الإيرانيين في مسابقتين دوليتين مختلفتين في العلوم والاختراع، قائلاً: فاز الطلاب المخترعون الإيرانيون بتسع ميداليات ملونة في مسابقتين علميتين دوليتين للمراهقين في روسيا 2025 والأولمبياد الدولي للاختراعات والابتكارات في كوريا الجنوبية 2025.

وقال: تُعدّ مسابقة العلوم الدولية الروسية للناشئين إحدى الفعاليات العلمية العالمية المرموقة التي تهدف إلى تعزيز التعليم العلمي، واكتشاف المواهب الشابة، والتبادل العلمي بين الدول، وتستضيفها وزارة التعليم والعلوم في جمهورية ياكوتيا، وتدعمها مؤسسات علمية وجامعات مرموقة في روسيا.

