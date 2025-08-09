  1. إيران
  2. العلوم
٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٤٩ ص

فريق إيران للذكاء الاصطناعي يفوز بأربع ميداليات في الاولمبياد العالمي

فاز الفريق الوطني الإيراني للذكاء الاصطناعي بميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين في أولمبياد الذكاء الاصطناعي العالمي الثاني في انجاز نوعي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حقق الفريق الوطني الإيراني للذكاء الاصطناعي بقيادة أمين نجفي والمكون من رادين رحماني نودهي وعلي شايان وبارسا کلستاني وآرش يوسف نجاد انجازا نوعيا بفوزه بميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين في أولمبياد الذكاء الاصطناعي العالمي الثاني الذي أقيم في العاصمة الصينية بكين، في الفترة من 2 إلى 9 أغسطس الجاري 2025.

وفي هذه المنافسة العلمية المرموقة، التي أقيمت بمشاركة نخبة من علماء العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فاز علي شايان وآرش يوسف نجاد بالميداليات الفضية، وحصل رادين رحماني نودهي وبارسا کلستاني على الميداليات البرونزية.

كما فاز الفريق الطلابي الإيراني بميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين في أولمبياد الاقتصاد العالمي الثامن.

وفي هذه النسخة من أولمبياد العلوم الاقتصادية التي أقيمت في أوائل أغسطس/آب هذا العام، فاز محسن باينده بيمان وأبوالفضل مديرروستا بالميداليات الفضية، كما فاز بارسا صداقت وعليرضا أحمدي بالميداليات البرونزية

