مصنع الألياف الضوئية الإيراني في فنزويلا يدخل دورة الإنتاج

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن السيد ستار هاشمي قدَّم في اجتماع مشترك مع أعضاء لجنة البرنامج والميزانية في مجلس الشورى الإسلامي تقريرا عن التدابير المتخذة، مشيرا إلى حالة الاتصالات خلال الحرب التي استمرت 12 يوما التي فرضها الكيان الصهيوني، وقال: "إن التفاعل الأقصى مع شركة الاتصالات خلال هذه الحرب ساعد بشكل كبير في خلق الاستقرار في شبكة الاتصالات".

بالتزامن مع الحرب الميدانية، شهدنا حربًا إلكترونية

وأشار إلى أننا شهدنا خلال الحرب أيضًا حربًا إلكترونية بالتزامن مع الحرب الميدانية، مضیفا: في هذه الحرب الإلكترونية، واجهنا أعقد الهجمات وأكثرها انتشارًا، حيث تم تنفيذ 20 ألف هجوم على منافذ وأنظمة الدخول يوميًا.

وأوضح الهاشمي: بفضل الجهود المبذولة، تم تقليل أضرار هذه الهجمات إلى أدنى حد، وتم تثبيت المكالمات والرسائل النصية، ونسعى اليوم إلى القضاء عليها من خلال تحديد نقاط ضعفنا في هذا المجال.

وأشار إلى برنامج "دبلوماسية التكنولوجيا" كأحد أولويات وزارة الاتصالات في هذه الفترة، وأضاف: "خلال العام الماضي، اتخذت هذه الحكومة خطوات لتصدير التكنولوجيا إلى دول القرن الأفريقي وأمريكا اللاتينية وروسيا، ونأمل أن تزيد الصادرات في هذا المجال عشرة أضعاف خلال فترة البرنامج". وأشار وزير الاتصالات إلى الاتفاقيات المبرمة مع فنزويلا، وأعلن: "بناءً على هذه الاتفاقيات، تم مؤخرًا تدشين مصنع الألياف الضوئية الإيراني الذي بُني في هذا البلد وبدأ إنتاجه، كما أصبحت شركاتنا المعرفية نشطة في البنية التحتية للاتصالات في فنزويلا".

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