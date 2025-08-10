رئيس لجنة الأمن القومي: إيران لم تخشَ يومًا التفاوض لكن الطرف المقابل لا يلتزم بتعهداته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد إبراهيم عزيزي، في مؤتمر مع الصحفيين اليوم الأحد، أن إيران الإسلامية لم تخشَ يومًا الحوار والتفاوض، مضيفًا: "لقد أثبتنا أن الطرف الآخر لا يلتزم بالتزاماته، وأن أمريكا تعتبر طاولة المفاوضات أداةً لتحقيق أهدافها الخبيثة".

وأكد أن استمرار المحادثات مرهون بالتزام الطرف الآخر بمبادئ التفاوض، وقال: "لم يُحدد بعد موعد ومكان لجولة جديدة من المفاوضات، وقد تُشير نتائج الدراسات إلى عدم جواز التفاوض مع طرف لايلتزم بتعهداته".

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن مبدأ التخصيب حقٌّ لا جدال فيه للأمة الإيرانية، وقال: لن نتفاوض أبدًا حول مبدأ التخصيب، ولكن يمكننا التفاوض حول كمية ونسبة التخصيب.

واعتبر عزيزي الصناعة النووية صناعةً حيويةً تُستخدم في مجالاتٍ مثل الأدوية، والمعالجة، وإنتاج محطات تحلية المياه، والزراعة، ومكافحة الآفات، ولا ينبغي حرمان الأمة الإيرانية من هذه القدرة.

وأشار إلى أهمية رفع العقوبات لما فيه مصلحة الأمة الاقتصادية، وقال: إن رفع العقوبات جزءٌ مهمٌ من المصالح الوطنية، لكن التجربة أثبتت أننا نواجه فئةً منتهكي المعاهدات، وأنه يجب الحصول على ضماناتٍ دائمةٍ لأي اتفاق.

كما أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، بشأن قضية ممر زنكزور، قائلاً: "لن تتنازل الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مصالحها الوطنية في هذا الصدد، وسندرس الجوانب المختلفة لهذه القضية في لجنة الأمن القومي بالمجلس".

وتابع عزيزي حديثه بالإشارة إلى قضية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: "صدر قانون تعليق التعاون مع الوكالة رداً على تقارير المنظمة الكاذبة، لأنها مهدت الطريق عملياً لهجوم عسكري".

وتابع: "لقد انحرفت الوكالة عن مسارها المهني، ويحاول غروسي تغيير هيكلها لتحقيق أحلامه؛ وبناءً على ذلك، لن يأتي غروسي ومفتشو الوكالة إلى إيران، ومن المقرر إجراء محادثات لبحث سبل جديدة للتعاون وفقاً للقانون الجديد للبرلمان".

وفي معرض إشارته إلى الوضع الدفاعي للبلاد، اعتبره أفضل وأقوى بكثير مما كان عليه في الماضي، وحذّر من أنه في حال حدوث أي خطأ آخر في الحسابات من قبل العدو، فسيكون رد إيران حاسمًا ومؤسفًا.

وصرح ممثل أهالي شيراز وزرقان في مجلس الشورى الإسلامي: "في المعركة الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، لم تستخدم إيران الإسلامية كل قدراتها، ولكن إذا لزم الأمر، ستنزل نار جهنم على الأعداء".

كما اعتبر عزيزي أن مواجهة نفوذ العدو من المهام الرئيسية لأجهزة الأمن والاستخبارات، وقال: "تعاون الشعب مع هذه المؤسسات كفيل بمنع النفوذ". وأكد: "على أجهزة الاستخبارات إغلاق قنوات النفوذ، وعلى النظام القضائي أيضًا التعامل بجدية مع عناصر النفوذ".

