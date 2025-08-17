عزيزي: "خطة تعزيز القدرات الدفاعية" ستُناقش قريبا في البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد إبراهيم عزيزي على أهمية تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وقال: "يُعدّ تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة من أهم القضايا الحيوية والاستراتيجية في الوضع الراهن، ولا شك أن الحكومة والبرلمان يتحركان بإرادة قوية لتحقيق هذا الهدف".

وفي إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، أضاف: "شرعت الحكومة في سلسلة من الإجراءات لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وفي هذا الصدد، وضع مجلس الشورى الإسلامي أيضًا خطة بعنوان "تعزيز القوات المسلحة".

وتابع عزيزي: تمت مراجعة هذه الخطة والموافقة عليها مؤخرًا من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب بحضور مسؤولين من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، وسيتم إحالتها قريبًا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لتمرير مراحل مراجعتها والموافقة عليها علنًا.

وصرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: لطالما كان نواب مجلس الشورى الإسلامي داعمين للقوات المسلحة، وفي هذه المرحلة، فإن الدعم الكامل لاحتياجات البلاد الدفاعية مدرج أيضًا على جدول الأعمال كضرورة وطنية.

وقال ممثل أهالي شيراز في مجلس الشورى الإسلامي: إن تركيز مجلس النواب والحكومة هو على استخدام جميع الإمكانات المتاحة لمساعدة ودعم وتعزيز دفاع البلاد والقوات المسلحة، لأن الأمن القومي والسلطة يعتمدان على القدرات الدفاعية المستدامة.

