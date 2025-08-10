  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٧:٣٠ م

بزشکیان: استطعنا مواجهة الكيان الصهيوني وأمريكا بفضل حضور الشعب في الميدان

بزشکیان: استطعنا مواجهة الكيان الصهيوني وأمريكا بفضل حضور الشعب في الميدان

قال الرئيس الايراني: إننا إذا استطعنا الوقوف في وجه الصهاينة، بل وأمريكا، بمساعدة الشعب، والصمود وبناء الفخر، فما كان ذلك إلا بفضل حضور جميع أبناء الشعب في الميدان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد ، قال الرئيس مسعود بزشكيان، أثناء حضوره ساحة الحكومة وترحيبه بالصحفيين: "لقد كنتم أيها الصحفيون مراسلين بارعين، لا سيما في أوقات الأزمات، وإن شاء الله سيستمر هذا النهج. أنتم قادرون على تحقيق الوئام والتماسك والوحدة والتعاطف في البلاد، والسعي إلى سدّ الثغرات".

وأضاف: إننا إذا استطعنا الوقوف في وجه الصهاينة، بل وأمريكا، بمساعدة الشعب، والصمود وبناء الفخر، فما كان ذلك إلا بفضل حضور جميع أبناء الشعب في الميدان ودعمهم. إذا تقدمنا معًا وتكاتفنا، فأنا على يقين من أننا سنتمكن من المضي قدمًا بقوة في بقية الطريق. وأكد الرئيس: "إذا تقدمنا معًا، فأنا على ثقة بأننا سنتمكن من المضي قدمًا بقوة في جميع المجالات".

رمز الخبر 1961545

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات