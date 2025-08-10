بزشکیان: استطعنا مواجهة الكيان الصهيوني وأمريكا بفضل حضور الشعب في الميدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد ، قال الرئيس مسعود بزشكيان، أثناء حضوره ساحة الحكومة وترحيبه بالصحفيين: "لقد كنتم أيها الصحفيون مراسلين بارعين، لا سيما في أوقات الأزمات، وإن شاء الله سيستمر هذا النهج. أنتم قادرون على تحقيق الوئام والتماسك والوحدة والتعاطف في البلاد، والسعي إلى سدّ الثغرات".

وأضاف: إننا إذا استطعنا الوقوف في وجه الصهاينة، بل وأمريكا، بمساعدة الشعب، والصمود وبناء الفخر، فما كان ذلك إلا بفضل حضور جميع أبناء الشعب في الميدان ودعمهم. إذا تقدمنا معًا وتكاتفنا، فأنا على يقين من أننا سنتمكن من المضي قدمًا بقوة في بقية الطريق. وأكد الرئيس: "إذا تقدمنا معًا، فأنا على ثقة بأننا سنتمكن من المضي قدمًا بقوة في جميع المجالات".