الرئیس بزشكيان: إرادة شهداء الطاقة النووية كانت تزويد البلاد بالتقنيات المتقدمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان، خلال حضوره مراسم إحياء ذكرى الشهداء العلماء في كلية الهندسة النووية بجامعة الشهيد بهشتي صباح الثلاثاء،: "كانت لنا علاقات مع الأشخاص الذين عُلّقت صورهم هنا بحكم مناصبهم ومسؤولياتهم. لم يكن لهؤلاء الأعزاء ذنب سوى أنهم عرفوا ورغبوا في تجهيز بلادهم بالتقنيات المتقدمة".

وانتقد الرئيس سلوك من يدّعون الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن، قائلاً: "هذا الادعاء ليس إلا كذبًا". اليوم، لم يفعل أولئك الذين تم نشر صورهم هنا سوى خدمة الشعب الإيراني وحماية البلاد من اعتداءات العالم الجبانة، لكنهم استشهدوا على يد الكيان الصهيوني.

وفي إشارة إلى عدوان الكيان الصهيوني ودعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية لهذا الكيان، قال بزشكيان: الإسرائيليون معتدون يحظون بدعم كامل من الولايات المتحدة. لديهم المنصة والمال والقوة والسلطة، واليوم، بالإضافة إلى القتل العام للشعب، يقطعون الطريق على الماء والدواء والخبز والغذاء ويجوعون الناس، وهذا سلوك مخزٍ.

وأشاد الرئيس بذكرى شهداء العلم والتكنولوجيا في البلاد، مؤكدًا: نأمل أن يواصل الشباب هذا المسار بقوة ويخطوا خطوات نحو استقلال البلاد وحريتها.

/انتهى/