امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال زيارته للعراق اليوم الاثنين، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وأجرى مشاورات معه.

كان لاريجاني قد التقى في وقت سابق من اليوم بقاسم الأعرجي، مستشار مجلس الأمن القومي العراقي، وأجرى مشاورات معه.

وفي لقائه بنظيره العراقي، أشاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالحكومة العراقية وسياستها الخارجية المتوازنة، التي أسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة.

وأضاف: "الشعب العراقي شجاع وكريم، وطريق كربلاء اليوم خير دليل على كرم العراقيين".

وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية أن الاعرجي ولاريجاني بحثا تطبيق الاتفاق الامني الموقع بين العراق وايران والوضع الامني في المنطقة وجرائم التجويع والقتل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

