لاريجاني: ايران والعراق عازمتان على مواجهة الارهاب لضمان أمن المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار علي لاريجاني، في مقابلة أُجريت معه يوم الاثنين أثناء توجهه إلى العراق، إلى تفاصيل لقاءاته مع المسؤولين العراقيين، مُشيرًا إلى أن العناصر المُقلقة والحركات الإرهابية في المنطقة. وأضاف: "عندما تُصمم الدولتان المهمتان، إيران والعراق، على مواجهة السلوكيات غير التقليدية لبعض الحركات الإرهابية، فإن نتيجة هذا العمل يُمكن أن يؤدي إلى استقرار المنطقة بأكملها، وأعتقد أن هذه القضية مهمة لكلا البلدين والمنطقة".

كما قيّم محمد كاظم الصادق، السفير الإيراني لدى بغداد، في بيان، زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى العراق بأنها مهمة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، وقال: "لقد طُرحت خلال هذه الزيارة ضرورة تبادل الآراء والتنسيق".

يذكر أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني التقى خلال زيارته لبغداد برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومستشار الأمن الوطني وبعض قادة الأحزاب العراقية.