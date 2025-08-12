فؤاد حسين يقترح لعقد اجتماع مشترك بين إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، نشرته وكالة أنباء "واع" الرسمية، بأن حسين أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وبخصوص العلاقات الثنائية ومشروع سكة حديد شلامجة-البصرة، قال: "في هذا الاجتماع، نوقشت مسألة السكك الحديدية والتحديات التي تواجه تنفيذها، بما في ذلك إزالة الألغام وغيرها من العقبات، واتفقنا على أن يتابع الطرفان هذه القضايا من خلال المؤسسات المعنية لإيجاد حل مناسب".

كما أشار حسين إلى "فكرة مد هذا الخط الاستراتيجي من منطقة خسروي في إيران إلى خانقين وبغداد"، مضيفًا: "إن تنفيذ هذا المشروع من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنشيط السياحة الدينية، وهناك إمكانية مستقبلية لربطه بمشروع طريق التنمية".

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا التطورات الإقليمية والأمنية، بما في ذلك الوضع في غزة، و"خطر احتلال الكيان الصهيوني لهذه المنطقة ومحاولة تهجير سكانها إلى مصر"، بالإضافة إلى "تهديدات الكيان بضم الضفة الغربية".

كما ناقشت المحادثات التهديدات الموجهة لإيران، والتطورات في سوريا، وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية العراقي على "ضرورة إنشاء آليات مشتركة للتعاون الأمني على المستوى الإقليمي"، قائلاً: "ناقشنا أيضًا مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأمن الإقليمي، ومقترح عقد اجتماع 6+2 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وفي ختام اللقاء شكر لاريجاني حسين "على جهوده ومواقفه خلال حرب الكيان الصهيوني ضد إيران"، وأشاد "بسياسة العراق المتوازنة في العلاقات الدولية".

