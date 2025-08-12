روسيا: إحباط مخطط اغتيال ضابط رفيع في مقاطعة موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الجهاز أن "المشتبه به أعد عبوة ناسفة محلية الصنع، وأخفاها داخل سيارة اشتراها بأموال مقدمة من العدو".

وذكر الأمن الفيدرالي أن السيارة، التي كانت محملة بأكثر من 60 كغ من المتفجرات، كان من المقرر إيقافها في موقع يحدده "العدو"، وتفجيرها عند مرور ضابط عسكري رفيع من وزارة الدفاع الروسية بالقرب منها، مضيفاً أن عناصره اعتقلوا المشتبه به أثناء توجهه إلى مكان تنفيذ الجريمة، حيث اعترف بتعاونه مع الاستخبارات الأوكرانية مقابل وعود بإعادته إلى بلده الأصلي وتجنبه الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

/انتهى/