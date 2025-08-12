  1. الدولية
١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٩ م

روسيا: إحباط مخطط اغتيال ضابط رفيع في مقاطعة موسكو

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه أحبط "عملية إرهابية" في مقاطعة موسكو، خطط لها عميل من الاستخبارات الأوكرانية جُنّد في دولة ثالثة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الجهاز أن "المشتبه به أعد عبوة ناسفة محلية الصنع، وأخفاها داخل سيارة اشتراها بأموال مقدمة من العدو".

وذكر الأمن الفيدرالي أن السيارة، التي كانت محملة بأكثر من 60 كغ من المتفجرات، كان من المقرر إيقافها في موقع يحدده "العدو"، وتفجيرها عند مرور ضابط عسكري رفيع من وزارة الدفاع الروسية بالقرب منها، مضيفاً أن عناصره اعتقلوا المشتبه به أثناء توجهه إلى مكان تنفيذ الجريمة، حيث اعترف بتعاونه مع الاستخبارات الأوكرانية مقابل وعود بإعادته إلى بلده الأصلي وتجنبه الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

